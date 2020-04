Emergenza Coronavirus. Lega Pro, Ghirelli: "Con Spadfora abbiamo lavorato fino alle 2 di notte"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto sul profilo Instagram di Tuttoc.com per fare il punto della situazione in Serie C in questo periodo di emergenza a causa del Coronavirus: "Il vero problema è rimettere in linea di galleggiamento le 60 società. Avevamo lavorato sulle regole, avevamo fatto grandi passi avanti e stavamo lavorando sulla sostenibilità economica. Poi è arrivato questo virus che ha scatenato una tempesta, e ci siamo ancora dentro. Bisogna acquisire subito ammortizzatori sociali come la cassa integrazione e poi avere della liquidità per reggere questo transito. Il rischio è che questo sistema sociale si possa sfaldare".

Galliani ha proposto un advisor che tratti a nome di tutte le leghe

"Quando una proposta arriva da un manager come Galliani non possiamo che metterci in ascolto, condizione che forse abbiamo perso in questo Paese. Prevede un elemento mancato in questi anni che per noi è essenziale, fare sistema. Io al mio amico Galliani, in tal caso, come Garibaldi a Teano direi 'Obbedisco'.

Con il ministro Spadafora vi siete parlati?

"Sa perfettamente che abbiamo bisogno di interventi immediati, abbiamo lavorato fino alle 2 di questa notte per un provvedimento, sperando vada in porta. Con il Cura Italia 2, previsto tra il 10 e il 13 aprile, contiamo di avere spostamento e slittamento dei contributi, dei canoni per rateizzarli almeno fino a novembre. E poi come secondo provvedimento contiamo nel Salva Calcio, fondo che si potrebbe creare con l'1% delle scommesse sportive, dalla cassa deposito e prestiti e dalle risorse che sta cercando il presidente della FIGC Gravina".