Emergenza Coronavirus, LR Vicenza, Di Carlo: "Ho due amici medici distrutti, restiamo a casa"

vedi letture

Domenico Di Carlo, tecnico dell'LR Vicenza Virtus, è intervenuto così sul sito ufficiale biancorosso: “E’ un momento importante per la vita di tutti, come in ogni momento difficile, occorre unirsi e cercare di lottare. Stiamo combattendo una partita più importante del calcio, una partita per la vita, dobbiamo rimanere calmi, seguire le indicazioni che ci danno e rimanere a casa, perché è l’unico modo per vincere questa partita".

Il calcio giocato?

"Al momento non è la cosa essenziale, ora dobbiamo rispettare le regole e darci una mano, facendo squadra, facendo il tifo per i nostri medici e infermieri che sono persone fantastiche e straordinarie e ce lo stanno dimostrando ogni giorno. Accanto a casa mia abita un primario che in questi giorni sta lavorando 14 ore al giorno al San Bortolo, la moglie lavora in rianimazione ed è distrutta, perciò penso soprattutto a loro. Ecco perché dobbiamo stare a casa, per uscire quanto prima da questa situazione".

Manca il biancorosso?

"Ci manca, poi quest’anno stava andando bene, da tre mesi, cioè da quando abbiamo conquistato la vetta della classifica, non abbiamo mai mollato e questi uomini devono dimostrare di essere forti perché se le cose vanno come devono andare, ritorneremo a sorridere tutti insieme".

I compiti per casa alla squadra?

"Sono dei gran professionisti: hanno voglia di lavorare, di giocare, di allenarsi. Ognuno di loro sta lavorando da solo, seguendo un programma che abbiamo dato loro, ci sentiamo ogni tanto tramite le chat, ma ciò che conta è debellare questo virus".