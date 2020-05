Emergenza Coronavirus. Monza, il dottor Lipari: "Protocollo inapplicabile in Serie C"

Il responsabile sanitario del Monza Antonio Lipari ha parlato dell'impossibilità di applicazione del protocollo sanitario in Serie C condividendo l'opinione dei suoi colleghi: “Nel confronto con gli altri medici è emerso un giudizio unanime sull'assoluta impossibilità di applicare il protocollo. Nelle priorità della dirigenza e dello staff medico c'è sempre stato, come primo obiettivo, la salute e la sicurezza di tutti i componenti della squadra. - continua Lipari a Il Cittadino - Tutte le indicazione previste dai nuovi protocolli legate alla pandemia da Covid-19 sono state già analizzate e valutate dal comitato interno. Monzello è pronto, dispone di quattro campo d'allenamento, abbiamo diversi e ampi spogliatoi e due infermerie. La proprietà che ha rilevato il club, sin dall'inizio, ha investito ingenti risorse nella ristrutturazione e l'ammodernamento del nostro centro sportivo e del Brianteo. Inoltre, la buona prassi della igienizzazione e sanificazione dei locali era già in vigore nelle nostre normali procedure".