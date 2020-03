Emergenza Coronavirus. Nota del Modena: "Serve sacrificio, ma torneremo alla normalità"

Il Modena attraverso il proprio sito ufficiale ha pubblicato una lunga nota in cui si spinge i tifosi gialloblù a rispettare le regole del Governo per cercare di contenere la diffusione del coronavirus spiegando che solo così si potrà presto tornare alla normalità.

“Cari modenesi, cari tifosi gialloblù, andrà tutto bene. Sì. Andrà tutto bene. Presto torneremo ad abbracciarci, a darci nuovamente la mano, ad avere quel contatto fisico con il mondo circostante. Il calore di un abbraccio è inspiegabile e soprattutto impagabile. Ora è il momento di essere cauti.

Riscopriremo la bellezza dei rapporti umani intensi e stretti, non ci sarà più quel metro di distanza. Un solo e maledetto metro. Cento centimetri, un tratto abissale e tremendamente difficile da capire, ma ora indispensabile.

Serviranno un po’ di sacrificio e di rinunce nella vita di tutti i giorni. Presto il pallone tornerà a rotolare, le partite di calcio mancano tanto pure a noi e non vediamo l’ora di giocare nuovamente con il pubblico sugli spalti del Braglia e in trasferta dove il supporto c’è sempre stato. Nel frattempo non disperiamo, in tv c’è sempre un bel film o un programma in cui si racconta la storia della nostra meravigliosa Italia. Si può leggere un libro, ascoltare musica, oppure fare un puzzle, giocare a carte con i propri famigliari o addirittura cimentarsi in una bella partita con il vecchio Monopoli. Stare a casa non deve spaventarci. Andrà tutto bene.

Ricordiamo alcune semplici regole per vivere questo momento in maniera attenta.

– lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– evitare abbracci e strette di mano;

– mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

– igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

– coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

– non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

– usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Andrà tutto bene, statene certi”.