Emergenza Coronavirus. Novara, disposta la sanificazione del Centro Sportivo

La Società Novara Calcio a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e dei provvedimenti stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri nel DPCM dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 ed in seguito a quanto disposto dalla Lega Pro in accordo con L’Associazione Italiana Calciatori in data 10 marzo 2020, rende noto l’inizio di una sosta durante la quale non sarà consentita nessuna attività sportiva, anche di allenamento in gruppo.

In particolare, rendiamo noto che l’attività di allenamento della prima squadra, presso il nostro centro sportivo è stata sospesa a partire dalla giornata di ieri 10 marzo 2020.

Si comunica inoltre che nei prossimi giorni verrà disposta la “sanificazione” di tutte le aree del centro sportivo “Novarello” al fine di garantire la massima tutela a tutti i dipendenti Novara Calcio non appena sarà possibile la ripresa delle normali attività lavorative.

In attesa di nuove disposizioni, porgiamo cordiali saluti