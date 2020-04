Emergenza Coronavirus. Picascia: "La Serie A devolva il 2% degli stipendi alla Serie C"

Il difensore del Rimini Marco Picascia ha parlato a Il Giornale dell'ipotesi di taglio degli stipendi lanciando la propria proposta: “Basterebbe che la Serie A devolvesse il 2% degli ingaggi in favore della C e si risolverebbero i problemi di un'intera categoria. - spiega il calciatore - Per non parlare dei tanti ragazzi in difficoltà in Serie D, dove non ci sono tutele contrattuali".