Emergenza Coronavirus, pres. Albinoleffe: "Vicini ai nostri giocatori e alle loro famiglie"

Il presidente dell'Albinoleffe Gianfranco Andreoletti ha voluto lanciare un messaggio attraverso i canali ufficiali del club: "Si chiude una settimana drammatica per il nostro territorio: sono venute a mancare tante persone che in un passato più o meno recente hanno collaborato con noi o che con passione hanno tifato per i nostri colori, i nostri ragazzi. A loro e ai loro familiari vanno il nostro pensiero e l'impegno a ricordarli quando il brutto fenomeno del virus che ci ha investito sarà alle nostre spalle, finalmente battuto. Abbiamo cessato l'attività sportiva, tanto della Prima Squadra come delle formazioni del Settore Giovanile, ma con lo spirito siamo molto vicini a tutti i nostri giocatori e alle loro famiglie, perché possano prendersi cura di sè in questo momento di difficoltà. Ringrazio i genitori dei nostri ragazzi per aver accettato le scelte che le normative sportive hanno via via imposto. Sappiate che la salute dei Vostri ragazzi e delle Vostre famiglie è l'aspetto primario che cercheremo, nel rispetto dei ruoli, di salvaguardare. E ai nostri ragazzi dico: non so quando si potrà riprendere l'attività sportiva ma voglio che sappiate che questo è il momento in cui andare orgogliosi di quanto dimostrate di fare in casa, aiutando i Vostri genitori e i Vostri cari a superare questa grave calamità. Uniti anche se distanti, Forza aL!".