Emergenza Coronavirus. Pres. Bisceglie: "Non ci sono le condizioni mentali per una ripresa"

A seguito dell’assembla di Lega Pro dello scorso venerdì il presidente del Bisceglie Nicola Canonico ha espresso il proprio pensiero sul proseguimento della stagione in terza serie: "Non ha senso parlare del campionato e di calcio in questo momento perché non è possibile mantenere le distanze di sicurezza ed è imbarazzante il contesto dei morti giornaliero. Ho sentito dei colleghi del nord scossi, li i casi sono superiori rispetto a quelli del sud. E non hanno la testa tranquilla. Al momento non ci sono le condizioni per proseguire dal punto di vista mentale. Ma il dramma è anche economico, perché quando si ripartirà probabilmente ci sarà un'altra Italia”.