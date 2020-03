Emergenza Coronavirus. Pres Padova: "Stop calcio? Ora c'è un'altra partita da vincere"

vedi letture

Il presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguolo ha parlato attraverso la pagina Facebook del club della situazione che sta vivendo l'Italia e il calcio italiano: “Fermare il campionato è stata una decisione sofferta, ma opportuna. La passione di queste ultime settimane è stata accompagnata da una sempre crescente preoccupazione per questa grave situazione relativa alla diffusione del Coronavirus. Abbiamo deciso di sospendere l'attività di tutto il settore giovanile e dell'Academy e per quanto riguarda la prima squadra stiamo facendo tesoro dell'accordo fra AIC e Lega Pro. Riprenderemo la settimana prossima gli allenamenti all’Appiani rigorosamente a porte chiuse per trovarci pronti con la speranza che dopo il 3 aprile si possa riprendere a giocare. - continua il numero uno biancoscudato come riporta Padovagoal.it - Per sapere se e come continuerà il campionato dobbiamo attendere il Consiglio Federale del 23 marzo con diverse ipotesi sul tavolo fra cui quella che si arrivi a fine giugno, ma tutto dipenderà dagli sviluppi del Coronavirus.Da imprenditore so benissimo che questo è un periodo difficile, ma sono convinto che quando riprenderemo unendo le nostre forze faremo un sprint andando avanti insieme. Ora però dobbiamo accettare che si abbassino i riflettori sul calcio giocato, abbiamo davanti una partita che va vinta, e va fatto ascoltando scrupolosamente le indicazioni che ci danno le autorità. Conto su di voi”.