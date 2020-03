Emergenza Coronavirus, pres. Ternana: "Trovate 10mila mascherine: le daremo in città"

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, fornisce importanti comunicazioni sul suo profilo Instagram:

“Stanotte il Dottor Ranucci ha trovato altre 10 mila mascherine che domani saranno consegnate agli abitanti di Terni. Ho sentito di persone che stanno usando la stessa mascherina da una settimana. Abbiamo fatto questo investimento noi della Ternana ma voglio coinvolgere anche i tifosi, perché il Presidente non viaggia da solo. In questo caso viaggia con i propri calciatori e con la squadra. Ho avuto notizie dai miei calciatori molto particolari, sono tutti bravi ragazzi che si sono messi a disposizione capendo che forse non potranno riprendere a giocare quindi si sono detti disponibili a trattare con la società per le loro retribuzioni come ha fatto la Juventus. E allora mi sono chiesto cosa può fare la società con persone di così buon spirito. Allora ho mandato il Signor Talgiavento, il vicepresidente, a parlare con il Sindaco ed il Questore per capire come possiamo renderci utili. Abbiamo deciso di preparare dei pacchi alimentari per quelle famiglie che hanno questa necessità in questo momento. Mentre aspettiamo che tutti si organizzino, inteso come Governo, Unione Europea. Possiamo supportare fino a 200 famiglie che hanno questa necessità. Mi auguro che non ce ne siano così tante, ma ad ogni modo da lunedì inizieremo a supportare questi nuclei con pacchi alimentari che saranno dignitosi e belli. Se il mondo finisce, a che servono i soldi dopo? E se il mondo non finisce rimettiamo tutto su e facciamo diventare Terni una cosa potente. Lavoreremo tutti insieme”.