Emergenza Coronavirus. Prina: "Ad oggi è utopia riprendere sui campi di Serie C"

vedi letture

Luca Prina, ex tecnico di Entella e Mantova e attuale allenatore del Rezzato, ai microfoni di TuttoC.com ha fatto il punto della situazione riguardo l'emergenza Coronavirus e la possibilità di ritornare in campo.

Con questa situazione è utopico riprendere a giocare in Serie C?

"Ad oggi è utopia riprendere a giocare in C per tanti fattori. Questo è un virus che non si conosce, può succedere veramente di tutto. Purtroppo è impensabile ad oggi riprende a giocare, bisogna aspettare che tutto finisca. Secondo me si potrebbe pensare di riprendere a settembre per concludere la stagione".

Da allenatore cosa ne pensa del taglio degli stipendi?

"E' una situazione nuova. Tutti si è in difficoltà, è fondamentale che tutte le aree di competenza si mettano ad un tavolo con l'obiettivo di trovare un accordo prendendo la piena consapevolezza della gravità di questa situazione".

Se dovesse finire il campionato, la posizione di Monza, Vicenza e Reggina?

"La classifica dice che sono meritatamente prime però è un campionato che non è ancora finito. Mi auguro che possa essere portato a termine e che possa essere il campo a dare la promozione a queste tre squadre".