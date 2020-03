Emergenza Coronavirus. Ravenna, anche gli ultras in aiuto all'Ospedale cittadino

vedi letture

Dopo il Ravenna calcio, anche gli ultras giallorossi scendono in campo per raccogliere fondi da destinare all'ospedale della città romagnola. Questo il comunicato:

"I Gruppi della Curva Vittorio Mero, ben consapevoli di quanto sia importante il lavoro svolto da uomini e donne nell'Ospedale Santa Maria delle Croci che in questi giorni drammatici si stanno spendendo anima e corpo oltre ogni misura per lottare contro il corona virus, hanno deciso di appoggiare la esistente campagna di donazione su piattaforma Gofundme raggiungibile a questo indirizzo gf.me/u/xqf75w . Le donazioni potranno avvenire attraverso tutti i maggiori circuiti di carte di credito. Per procedere non è necessaria alcuna registrazione ma sarà sufficiente scegliere la cifra da destinare alla raccolta fondi (ed anche un piccolo gesto può trasformarsi in una enorme risorsa se lo facciamo tutti) ed inserire i dati relativi alla carta di credito. Per evitare di disperdere preziose risorse, consigliamo di selezionare nel menù a tendina con la donazione destinata alla piattaforma d'appoggio (e non alla raccolta fondi organizzata), la voce "altro" e di inserire manualmente la cifra di 0€. Come passo ulteriore, abbiamo inoltre deciso di devolvere interamente quanto raccolto fin'ora con la colletta destinata ai nostri diffidati. Siamo ben consci del momento difficile che ognuno di noi sta attraversando ma proprio per questo invitiamo tutti gli Ultras della Mero, tutti i tifosi del Ravenna e tutta la città a donare in massa. Ultras nella vita non solo alla partita.

Curva Vittorio Mero

AVANTI ULTRAS

AVANTI RAVENNATI"