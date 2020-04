Emergenza Coronavirus. Reggiana partner per realizzazione ambulanza a pressione negativa

In questo periodo di grave emergenza nazionale il mondo del calcio ha saputo dare il suo contributo nella lotta al Coronavirus. Non solo tramite le raccolte fondi via social che hanno proliferato in queste settimane ma anche sopportando progetti specifici che potessero dare un apporto immediato alla guerra contro la pandemia in atto. Quest’ultimo è il caso della Reggiana di Luca Quintavalli. Il presidente del club emiliano, con una nota, ha voluto presentare la QTX-NP, ambulanza di nuova generazione con vano sanitario a pressione negativa. “Vi scrivo personalmente data l’importanza del progetto - spiega Quintavalli -, sviluppato da un’azienda reggiana da sempre attenta per vocazione e desinenza professionale alla socialità ed alla cura del prossimo; si tratta di qualcosa che reputo importante ai fini mediatici considerando la materia trattata, oggi più che mai attuale: l’ambito sanitario nell’era COVID 19. L’esperienza maturata in quasi 70 anni di storia, unita alla capacità realizzativa che in poche settimane ha permesso di concretizzare un prodotto eccezionale, hanno portato la olmedo S.p.A. a presentare un prodotto unico nell’ambito ambulanze mirato al contenimento del rischio pandemico ed alla tutela della salute degli operatori sanitari in ambulanza. Concludo il mio messaggio rimarcando l’importanza di quanto ottenuto grazie al sacrificio di un’intera divisione dell’azienda (Ambulance Division - che tocca oggi circa 60 persone dei 120 del gruppo), che ha lavorato al progetto instancabilmente anche nelle fasi di maggior picco pandemico”.