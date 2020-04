Emergenza Coronavirus. Rimini, Colella: "Ritengo eticamente sbagliato andare avanti"

vedi letture

Il tecnico del Rimini Giovanni Colella in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club ha parlato dello stop forzato dovuto all'emergenza Coronavirus spiegando di trovare sbagliato tornare in campo in questa stagione: “Essendo un modesto appassionato di storia non sono troppo meravigliato perché chi sa leggere nel passato trova diversi episodi di questo tipo. Sono situazioni accadute varie volte, sia pure sotto forme differenti, non è una sorpresa. Come uomini, nella nostra infinita presunzione, probabilmente abbiamo sottovalutato il rischio potesse succedere, dunque anche la possibilità di essere preparati a una evenienza simile. Questo naturalmente non vale solo per l’Italia ma per il mondo intero. - continua l'allenatore biancorosso - La normalità non esiste più e non potrà esistere nemmeno dovessimo riprendere. Il campionato non sarà mai più quello di prima, un po’ per la situazione che si protrarrà e un po’ per tutto quello che verrà richiesto in caso si dovesse tornare in campo. Essendo il calcio italiano governato da un sistema economico piuttosto forte, immagino si farà di tutto per riprendere e se ci chiederanno di tornare a giocare sarà nostro dovere farlo. Personalmente, però, ritengo che andare avanti sarebbe sbagliato. Mi spiace perché è il mio lavoro e mi manca moltissimo, ma in questo momento io la soluzione proprio non la vedo. Eticamente ora non è corretto parlare di calcio. Quando poi avremo la possibilità di tornare in campo cercheremo di dimostrare la bontà del nostro lavoro”.