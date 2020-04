Emergenza Coronavirus. Serie C, Eleven Sports congela gli abbonamenti fino a maggio

vedi letture

Con i campionati fermi in qualsiasi categoria a causa dell’emergenza sanitaria nata dalla pandemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia (e non solo) il tema del rimborso dei clienti delle paytv per quanto pagato per la visione delle gare è da tempo al centro dell’attenzione. Oggi arriva in merito la presa di posizione di Eleven Sports, webtv che detiene i diritti tv del campionato di Serie C: “Per venire incontro ai propri utenti Eleven Sports - si legge nella nota -, dopo aver congelato gli abbonamenti per il mese di marzo, ha deciso di prorogare questa soluzione, non sottraendo alcun costo derivante dalle formule di abbonamento già sottoscritto che verranno automaticamente prorogati fino al 3 maggio 2020 e torneranno a decorrere alle condizioni precedenti solo dopo quella data”.