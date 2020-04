Emergenza Coronavirus. Triestina, Biasin: "Ne usciremo. Prossimo anno sarà una stagione top"

Attraverso un post sulla propria pagina Facebook il patron della Triestina Mario Biasin ha voluto far sentire la sua vicinanza ai tifosi alabardati: “Buongiorno a tutti i triestini anche qui in Australia stiamo vivendo una situazione difficile, ma non difficile come la vostra. - scrive Biasin - Sappiamo però che tutti insieme ne usciremo e che il prossimo anno faremo una grande stagione. Forza Muli e forza Unione!”