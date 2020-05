Emergenza Coronavirus. Vicenza per il sociale: messe all'asta 24 maglie autografate

vedi letture

Il Vicenza scende nuovamente in campo per raccogliere fondi attraverso la OTB Foundation da devolvere a vari ospedali e strutture sanitarie non solo venete, ma sparse per tutto il territori nazionale. La società ha infatti messo all'asta 24 maglia autografate, come si legge nel comunicato ufficiale:

“Da oggi all’asta le maglie indossate dai biancorossi nell’ultima gara disputata finora al Menti! Tutte le maglie inoltre saranno autografate dal rispettivo giocatore sul retro per renderle ulteriormente uniche!

Per aggiudicarsele basta collegarsi al sito http://www.charitystars.com/LRVicenza e fare la vostra puntata! L’asta terminerà nel pomeriggio di venerdì 15 maggio.

All’asta 21 maglie indossate dalla capolista nella gara contro la Virtus Verona del 16 febbraio scorso, ultima gara giocata finora al Menti. Per il difensore Emanuele Padella, squalificato in quella occasione, è stata messa all’asta la maglia utilizzata al Menti nella gara contro il Gubbio del 2 febbraio. Mentre per i due portieri Mirko Albertazzi e Matteo Grandi, sono state messe all’asta le maglie usate nella gara vinta per 3-1 a Rimini, dello scorso 26 gennaio.

L’intero ricavato verrà devoluto a OTB Foundation che ha come missione raggiungere l’obiettivo al 100%, senza sprechi e senza ruberie. Anche in occasione della diffusione del virus COVID-19, la Fondazione sta raccogliendo fondi e sta assicurando che le iniziative prescelte vadano a buon fine. Tutti stanno agendo per i grandi centri, mentre OTB Foundation vuole occuparsi di quelli meno visibili ma altrettanto bisognosi e potete continuare a segnalare alla Fondazione esempi concreti da prendere in considerazione.

Oltre al sostegno all’Ospedale San Bortolo, all’Ospedale San Bassiano e all’Ospedale Santorso e a molte altre la Fondazione ha aiutato oltre 50 strutture in ogni regione d’Italia.

Alcuni numeri sulle donazioni della Fondazione in queste settimane:

– oltre 300.000 mascherine chirurgiche

– oltre 350.000 circa mascherine filtranti FFP2

– oltre 20.0000 articoli di protezione come tute, camici, copriscarpe, visiere protettive, oltre a gel e detergenti

– 30 purificatori d’ambiente, sanificatori di aria e di superfici, con una tecnologia avanzata ‘Active Pure’, certificata dall’International Space Station e usata dal governo USA per decontaminare Ground Zero e il Pentagono.

– 50 CPAP caschi respiratori dotati di filtro batterico/virale a protezione del paziente, donati con dispositivi completi per il supporto ventilatorio

– 80 full face mask, maschere per ventilazione non invasiva sia a dispersione che con valvola espiratoria, a protezione e isolamento dei pazienti Covid-19

– dispositivi IPAD per i malati Covid-19 per mettersi in contatto con i propri cari

– servizio di spesa a domicilio a sostegno di famiglie indigenti e in particolar modo a nuclei con figli minori a carico

– isolamento in hotel per asintomatici positivi Covid-19

– sostegno a lavori di conversione di reparti ospedalieri in sezioni dedicate all’accoglienza di pazienti positivi al virus”.