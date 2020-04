Emergenza Coronavirus. Viterbese, il cuore buono degli ultras contro la pandemia

L’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus ha dato modo al tessuto sociale di tutta Italia di dare il proprio contributo. Secondo le proprie possibilità e senza distinzione geografica. Un tessuto sociale solidale che ha visto nel mondo degli ultras una parte molto importante sul fronte del contributo al territorio. Uno degli esempi migliori arriva dal Lazio e per meglio dire dagli ultras della Curva Nord dello stadio ‘Rocchi’ di Viterbo, casa della Viterbese. Come riporta Cuorigialloblu.com i Vetus Urbs 1908, cuora pulsante della tifoseria Tuscia si sono infatti attivati fin dalle prime battute dell’emergenza sanitaria raccogliendo fondi e dando supporto a chi sta vivendo un momento di forte difficoltà, grazie anche alla partnership con Misericordia, Caritas e diverse parrocchie locali, consegnando, ad esempio, generi alimentari a domicilio gratuitamente oppure ordinando e distribuendo i dispositivi di protezione necessari a coloro che ne avevano bisogno. Viterbo e i suoi ultras come cartina di tornasole di un mondo del calcio che si rimbocca le maniche per dare il proprio contributo. Senza distinzioni di categorie, colori e tutto il resto.