Emerson: "La Serie B a 40 anni? Sarebbe un sogno. Per me e per il Potenza"

Il difensore del Potenza Emerson Ramos Borges non ha intenzione di smettere di sognare nonostante i quasi 40 anni (li compirà a metà agosto)e punta a un altro grande traguardo con il club rossoblù, ovvero la promozione in Serie B: “Giocare manca a tutti, è una situazione particolare e unica che ci ha fatto sentire ancora di più la mancanza del campo visto che non potevamo allenarci in gruppo o col pallone, ma da soli in casa. Entrare al secondo turno sarà un grande vantaggio visto il livello del nostro girone e le squadre che parteciperanno ai play off. Avremo due risultati su tre ed è molto importante, oltre a tre giorni in più per limare i piccoli dettagli che potranno risultare determinanti per una partita così importante. - continua Emerson ai microfoni di Tuttoc.com - L'obiettivo è cercare di andare il più avanti possibile visto che la squadra rispetto a un anno fa è stata rinforzata. Poi certamente i play off sono una vera lotteria, ma nelle partite secche tutto può succedere. Questi spareggi inoltre saranno una sorpresa, senza il fattore ambientale e con una pausa lunghissima che può incidere se non si riuscirà ad essere pronti alla ripartenza sia fisicamente sia mentalmente. Futuro? A 40 anni non ho intenzione di smettere, mi piacerebbe giocare un'altra stagione visto che qui mi sono trovato in un ambiente familiare, caloroso, che trasmette passione . Se ci dovesse essere la possibilità di continuare qui ne sarei onorato, è un ambiente dove mi sono trovato a meraviglia. Sarebbe un sogno poi farlo in Serie B con il Potenza. Ma se dovessimo vincere i play off e non dovessi essere riconfermato sarei felice lo stesso”.