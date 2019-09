Fonte: Tuttoc.com

© foto di Matteo Ferri

Roberto Lamanna lavora per rilevare il Rieti. Una notizia di dominio pubblico da ormai diversi giorni e riportata sia dalle testate reatine sia da quelle nazionali in più occasioni. Un nome che in virtù di un passato non esaltante al timone del Cuneo (non iscritto al termine della scorsa stagione) ha destato un po' di preoccupazione nella tifoseria nerazzurra. In tutti questi i casi si è parlato di un possibile coinvolgimento di Emmanuel Schelotto al fianco del manager genovese. Proprio lo stesso Schelotto, fratello del più celebre Ezequiel (esterno destro del Brighton), è intervenuto ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla vicenda: "Da giorni sento e leggo da più parti il mio nome accostato a quello del signor Lamanna in merito alla trattativa per l'acquisizione del Rieti. A oggi posso dire che non c'è nulla di concreto in merito. Mi spiace che il mio nome venga magari utilizzato a scopo pubblicitario da chi cerca magari di acquistare una società. Per quanto riguarda la trattativa relativa al Rieti Calcio io personalmente non sono coinvolto. Amo con tutto il cuore il calcio, ma non sono proprietario di una squadra e non sono intenzionato a diventarlo. Non conosco nessuno del Rieti, l'unica cosa che posso fare è augurare il meglio a tutti loro per il futuro, sperando possano trovare ciò che sperano in una nuova proprietà".