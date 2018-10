Entella, ancora Cassano: "Incrocio le dita per la sentenza di domani"

Dal canale ufficiale della Virtus Entella arrivano alcune dichiarazioni di Antonio Cassano a margine della sua conferenza stampa di presentazione: "Ho ricominciato ad allenarmi e ringrazio il presidente Gozzi che ha fatto una scelta di amicizia e mi auguro per lui che domani la sentenza della Giustizia Sportiva sia dalla parte dell'Entella. Mi sono divertito a calciare la palla. L'entusiasmo? Ne ho tantissimo, ho grande voglia. Adesso passo dopo passo vediamo dove va. Il no all'Entella di qualche mese fa? Ho pensato che se devo ricominciare l'Entella era la scelta giusta, anche e soprattutto per la mia famiglia. Giocare contro il Genoa in Coppa Italia? Sarebbe una partita particolare, ma adesso penso solo alla sentenza di domani. Incrociamo le dita".