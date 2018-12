© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al sito ufficiale dell'Entella, il centrocampista Francesco Ardizzone ha parlato della possibilità di rigiocare la gara contro il Cuneo: "Era giusto fare bottino pieno a Cuneo, non ci siamo riusciti ma si è presentata questa opportunità di rigiocare la partita quindi alla fine è un bene per noi anche se comunque quello che ci sta capitando è assurdo perché ne stiamo vedendo di tutti i colori. Giocare ogni tre giorni non è facile però penso che questo gruppo abbia la forza mentale e fisica per affrontare questo tipo di campionato".