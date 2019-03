La sfida con l'Alessadria si avvicina e i giocatori della Virtus Entella si stanno preparando al match e a un periodo in cui, fino alla fine del mese, si giocherà ogni tre giorni. Intervenuto ai taccuini dell'edizione Levante de Il Secolo XIX, il centrocampista biancoceleste Francesco Ardizzone ha commentato: "Fare una settimana normale è diventata quasi una stranezza di questi tempi. Ci siamo riposati un paio di giorni e ora ci stiamo preparando con grande voglia per questo tour de force nel quale ci vorrà un'Entella super motivata e concentrata. Questa forse è la settimana cruciale, se ne usciamo bene si può pensare alla volata finale con tanta fiducia. Concentrazione alta, a cominciare dalla sfida di Alessandria. Dobbiamo evitare distrazioni di ogni tipo. Abbiamo già pagato dazio in passato e sono errori che non ci possiamo più permettere".