© foto di Federico De Luca

Il difensore della Virtus Entella Riccardo Baroni, ha parlato a MC Sport della stagione del club ligure: "Per me è una stagione di crescita. Nella prima parte ho giocato molto di più, ultimamente un po' meno ma siamo una squadra moto forte e c'è tanta competizione. Abbiamo poi l'obiettivo della promozione in B da raggiungere a tutti i costi, la cerchiamo sin da quando siamo partiti. Ora dobbiamo dare tutto nelle ultime partite".