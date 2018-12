© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto nel post partita di Rai Sport, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha commentato lo 0-0 contro il Gozzano: "Loro difendevano in nove più il portiere, il Gozzano è una squadra che ti fa giocare male perché si arrocca dietro e riparte. Noi non abbiamo avuto la capacità di allargarli e colpirli, lo abbiamo fatto solo a tratti. Nizzetto non l'ho messo perché non sta bene, magari lo avessi avuto. Gli ho parlato a fine primo tempo ma non potevamo permetterci di rischiarlo. Il Gozzano è una squadra anche dotata tecnicamente con giocatori come Messias. Ho messo Ardizzone invece di Adorjan perché loro chiudono bene centralmente e pensavo che Ardizzone, essendo un giocatore più fisico, potesse fare meglio negli inserimenti. Abbiamo affrontato un avversario molto organizzato e ci prendiamo questo punto che ci consente di chiudere bene l'anno".