© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, ha analizzato a caldo a RaiSport il successo in rimonta sul Novara: "È stato un match molto difficile, sapevamo sarebbe stata così. Ma dopo lo svantaggio la squadra ha saputo reagire e per loro è diventata difficile in inferiorità numerica. Dovevamo avere un miglior possesso palla, abbiamo rischiato su diversi calci da fermo, non possiamo concedere certe chances a una squadra come il Novara. Partita dura, vinta meritatamente".