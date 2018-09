Entella, Boscaglia: "Figc prenda atto decisioni e ci riammetta in B"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Boscaglia, tecnico dell'Entella, ai microfoni del sito ufficiale ha commentato così l'attesa della sentenza sulla possibile riammissione in Serie B: "Sta diventando complicato gestire questa situazione, non c'è un obiettivo, non c'è una data per programmare. È difficile non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Ogni giorno ci si inventa qualcosa per tenere i ragazzi sul pezzo. Non è facile, ma ci proviamo. Ovviamente come nessuno siamo stati costruiti per giocare ogni tre giorni. Non faccio vittimismo, non è nelle mie corde, ma bisogna capire che non è possibile prolungare ancora questa agonia. La rosa è buona ma non si possono giocare quindici partite in sei settimane. L'umore è buono, il Collegio di Garanzia sappiamo cosa ha dichiarato, siamo abbastanza sereni, il problema è che non c'è una data definitiva. Devo dire che nonostante la situazione i ragazzi stanno rispondendo bene, lavorando sodo. Ma soprattutto qualcuno ci deve dare risposte, soprattutto la Figc, che è stata sollecitata dallo stesso Collegio, prendendo atto e riammettendo la squadra in B. Poi quando ci sarà il ricorso si vedrà, ma intanto fateci giocare".