© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo interno contro il Piacenza, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha parlato al canale ufficiale del club: "Una partita di cartello che non ha disatteso le aspettative. Mi è piaciuto il loro approccio. Se siamo partiti così male è anche per merito loro che hanno preso metà campo. Noi eravamo un po' timorosi e dopo il gol è cambiata la partita. Abbiamo alzato il baricentro, abbiamo fatto gol. Per quanto riguarda il secondo gol sapevamo che loro sui piazzati lasciavano spazio per il tiro, abbiamo anche sfruttato il vento. Nel secondo tempo abbiamo gestito molto bene. Noi potevamo fare anche il quarto gol però contro squadre così devi stare attento perchè su una giocata individuale possono essere molto pericolosi. La partita è stata gestita bene fino alla fine, l'espulsione di Ardizzone non ci voleva perchè è un giocatore in meno che avremo e soprattutto perchè la partita era finita".