Entella, Boscaglia: "Non dipendiamo più da noi stessi, niente calcoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha commentato il successo contro la Juventus U23: "Dovevamo fare questo tipo di partita dopo la sconfitta di Piacenza. Questo è un campo difficile, abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto l’approccio che volevo dalla squadra. Ci giocheremo il passaggio in Serie B fino all’ultimo secondo - riporta TuttoJuve.com -. La stanchezza è fisiologica, ma sicuramente la volontà di raggiungere il traguardo è maggiore. Abbiamo fatto 39 partite in 5 mesi e 16 giorni, quasi 7 partite e mezzo al mese: non è facile. O la fortuna però di allenare un gruppo di giocatori forti e professionali. Sul campo superiamo la rabbia per quello che ci è mancato. Dobbiamo crederci fino in fondo. L’aiuto della città? Fondamentale, ringrazio chi è venuto qui e chi ci ha seguito da casa. Saranno determinanti anche alla prossima. Ultima gara senza calcoli? Come oggi. Non potevamo fare calcoli, così anche la prossima settimana. Non dipendiamo più da noi stessi, dobbiamo vincere la nostra partita e sperare non lo facciano anche gli altri".