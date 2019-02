© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne del Secolo XIX l’attaccante della Virtus Entella Salvatore Caturano ha parlato dell’ottimo momento in casa ligure e del rush finale in campionato: “La rosa è numerosa e ci sarà bisogno di tutti da qui alla fine della stagione, la nostra forza fino ad oggi è stata il gruppo e deve continuare ad esserlo per raggiungere il traguardo che tutti vogliamo. - continua Caturano - Possiamo arrivarci se continueremo a lottare e a giocare così, senza sottovalutare nessun avversario, scendendo in campo sempre con la voglia di ottenere il massimo in ogni partita".