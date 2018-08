Entella, Caturano: "Trattativa non facile, ma ho sempre voluto venire qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo attaccante della Virtus Entella Salvatore Caturano dalle colonne de Il Secolo XIX ha parlato della lunga trattativa per portarlo in Liguria dal Lecce, dove è finito invece Andrea La Mantia:“La mia volontà è sempre stata quella di venire all'Entella, anche se le trattative di mercato non sono sempre facili. Alla fine le società sono riuscita a trovare l'accordo che ha soddisfatto tutti e sopratutto me visto che volevo che questo fosse l'epilogo. L'obiettivo per una società come l'Entella deve essere puntare in alto e non possiamo quindi nasconderci. Non vedo l'ora di unirmi al gruppo, lavorare coi compagni e dare il mio contributo”.