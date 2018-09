Entella, comunicato del club: "Soddisfatti per parole di Giorgetti"

La Virtus Entella ha diramato un comunicato in merito alla situazione legata al caos che coinvolge anche la Serie C. “Prendiamo atto con soddisfazione delle parole del ministro con delega allo sport Giancarlo Giorgetti che oggi in una intervista al Corriere dello Sport ha evidenziato con chiarezza come 'L’Entella abbia diritto a giocare in Serie B'. Per questo chiediamo che tutti gli organi interessati operino in tempi rapidi perché venga ripristinato il nostro diritto di partecipare al campionato, evitando che il danno sportivo ed economico diventi irreparabile”, si legge.