© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel pareggio che la Virtus Entella ha strappato in quel di Arezzo si è visto il miglior Carlo Crialese della stagione: "Personalmente è andata bene - spiega dai canali ufficiali lo stesso terzino - l'importante era portare a casa punti. Nel primo tempo non abbiamo espresso tutta la nostra forza, ma nella ripresa siamo riusciti a ribaltarla e avremmo potuto anche vincerla". Ora sul cammino dei liguri ci sarà il match contro la Juventus U23: "Secondo me sono una buona squadra, ultimamente stanno facendo buoni risultati, è una squadra più giovane delle altre, anche se può contare sull'esperienza di Alcibiade e Del Prete". Poi sarà tour de force tra match di Santo Stefano e quello della fine dell'anno: "Diciamo che sarà una settimana strana. Erano due mesi che non facevamo una settimana completa. E' meglio per tutti per ripristinare le energie e fare al meglio questo rush finale".