Entella, Crimi verso il rientro. Lo Spezia pensa di non riscattarlo

Potrebbe tornare a vestire la maglia della Virtus Entella in Serie B Marco Crimi, centrocampista che il club chiavarese ha prestato la scorsa estate allo Spezia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il club aquilotto non sembrerebbe intenzionato a usufruire del diritto di riscatto pattuito dodici mesi fa per circa 500mila euro.