Entella, ecco Cassano: primo allenamento con i liguri per Fantantonio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano torna a giocare? Per ora, il talento di Bari Vecchia riprende ad allenarsi, con la Virtus Entella. Pochi minuti fa Fantantonio è arrivato presso il centro sportivo del club di Chiavari, che peraltro domani al TAR scoprirà se potrà giocare in Serie B o dovrà rimanere in C. Cassano non è stato ancora tesserato ufficialmente dall'Entella, ma non è da escludere che questo avvenga nei prossimi giorni.