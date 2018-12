© foto di Luca Sanguinetti

Mattia De Rigo, giovanissimo talento classe 2001 della Virtus Entella (portato a Chiavari da Daniele Rosso) ha raccontato ai microfoni del canale ufficiale della società Entellatube l'emozione del debutto in prima squadra nella vittoria contro la Juventus U23: "Diciamo che subito, appena il mister mi ha mandato a scaldare, ero molto emozionato e contento. Appena mi ha detto di aumentare l'emozione è stata sempre più grande. Poi quando sono entrato, grazie ai compagni, sono riuscito a dare il massimo. Come stai vivendo questo momento? La sto vivendo al meglio. E' una grande opportunità per me. Sono molto contento anche quando gioco nella Berretti. Ho iniziato con loro e mi trovo sempre bene. Giocare con la prima squadra penso sia il sogno di chiunque. Sfrutto al massimo questa opportunità. Le tue caratteristiche? Sono un giocatore non molto fisico. Mi baso di più sul gioco palla a terra e mi piacciono i fraseggi stretti".