Entella, Gozzi: "Chiederemo i danni, qualunque sia la sentenza del TAR"

"Chiederemo i danni, qualunque sia la sentenza del Tar. Noi siamo convinti di avere pieno diritto alla B. In ogni caso abbiamo chiesto a una società di revisione di quantificare il risarcimento che pensiamo ci spetterà". Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport esordisce così il patron dell'Entella Antonio Gozzi, che fa il punto della situazione proprio nel giorno in cui è convocato il Consiglio Federale. Sembra che i danni del club ligure ammontino tra i 6 e gli 8 milioni di euro, e la cifra sarà appunto richiesta nonostante ci sono ancora probabilità che sia confermata la riammissione della società di Chiavari: "Molti presidenti di B mi dicono il contrario: vorrebbero una B a 20, con numero pari di squadre, per evitare equivoci verso la fine. Immaginate l’ultimo scorcio di stagione, una squadra ferma che attende i risultati delle altre e si regola di conseguenza: potrebbero crearsi situazioni strane. A ogni modo il caso è clamoroso perché per la prima volta le istituzioni sportive non hanno riconosciuto le decisioni dei loro organi. E’ cosa grossa che si ricorra alla giustizia ordinaria, spero Gravina si renda conto della situazione in cui Fabbricini ha scaraventato l’Entella".