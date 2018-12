Entella, Gozzi: "Mercato? Faremo il possibile. Guardiamo sempre avanti"

Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne de Il Secolo XIX, sulla prima parte di stagione del club ligure: "Trenta punti in classifica avendo cominciato a giocare a novembre, dopo essere stati per due mesi nel limbo, mi sembrano un risultato di tutto rispetto, un cammino di assoluto rilievo per il quale va fatto un plauso ai ragazzi e a mister Boscaglia che è riuscito a condurli e gestirli con grande intelligenza e equilibrio. Il mercato di gennaio? Tenendo conto della nostra situazione di bilancio, che è imprescindibile, inderogabile e non è rosea, faremo tutto il possibile per migliorare questa rosa perché vogliamo giocarcela fino alla fine. Ora più che mai è fondamentale guardare avanti e a come portare a termine questo campionato di Serie C, che è difficilissimo per questi ragazzi che hanno iocato a ritmi intensissimi e alla ripresa dovranno farlo nuovamente. La difficoltà a scendere in campo con questa frequenza s'è vista anche contro il Gozzano, ma ora pensiamo solo ad azzerare la fatica e ricaricare le pile, perché quando ripartiremo la squadra sarà sottoposta, almeno fino a marzo, a un altro tour de force simile a quello che ha vissuto in questi due mesi".