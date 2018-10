Entella, Gozzi su Cassano: "Tra noi c'è un rapporto chiaro"

Ai microfoni di Rai TGR Liguria ha parlato il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi. Queste le parole del patron dei diavoli neri, in merito all'approdo di Antonio Cassano nella sua squadra: "Cassano è fermo da due anni e verificherà su se stesso se riesce a reggere gli allenamenti di una squadra professionistica. Fra noi c'è un rapporto chiaro, di amicizia. Matrimonio? Vediamo se riesce a tornare ad essere un calciatore sia sul piano fisico e mentale. Il fatto che venga a darmi una mano è una bella cosa. Le cassanate? La sua grande ambizione è di far vedere ai suoi figli che la sregolatezza del suo genio fa parte del passato. In quale categoria giocherà Cassano? Non lo so, lasciamo lavorare avvocati e giudici. Una previsione? Non ne faccio più. Questa estate ho visto cose che non avrei mai immaginato così meglio che non ne faccia altri di pronostici".