Entella, Gozzi: "Subiti troppi danni, non vogliamo essere unici a pagare"

Ai microfoni de Il Secolo XIX, il presidente dell'Entella Antonio Gozzi ha commentato le parole del ministro allo Sport Giorgetti: "Da tempo sottolineiamo l'assurdità di questa situazione e parole traccianti di Giorgetti, che parla della Serie B a diciannove come un campionato zoppo e roba da tornei estivi, e al tempo stesso dice che abbiamo tutto il diritto di giocare in B, fanno piacere, ma vorremmo che tramutassero in fatti. Abbiamo subito già troppi danni da questa situazione e non vorremmo essere gli unici a pagare".