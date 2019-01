Entella, Gozzi sul 2018 appena concluso: "Un anno di battaglie"

Fonte: TuttoEntella.com

Nel corso dell'intervista di fine anno concessa al canale ufficiale della società EntellaTube, il presidente Antonio Gozzi ha fatto il punto sul 2018 che si è appena concluso: “La cosa più negativa dell’anno è stata la retrocessione perché non siamo riusciti a mantenere la categoria nonostante gli sforzi profusi. I due pareggi dei playout ci hanno condannato a retrocedere. La vicenda estiva è stata una conseguenza di un risultato sportivo. Nel senso che se non ci fosse stato il risultato di campo non ci saremmo trovati in quella situazione. E’ stata una vicenda brutta, quel campionato è stato gravemente falsato per la situazione del Foggia - che nonostante un commissariamento ha fatto un mercato straordinario - per la situazione del Cesena con bilanci falsi e probabilmente con l’impossibilità di iscriversi. E’ stato un anno difficile perché abbiamo dovuto combattere non solo contro squadre più forti di noi ma abbiamo dovuto combattere contro situazione che non avremmo voluto vedere nel calcio”.

Ti aspettavi una presa di posizione del genere da parte della Lega di B?

"Non mi sarei mai aspettato una situazione in cui si è preferito giocare un campionato zoppo, un campionato che qualcuno ha definito neanche degno dei tornei estivi piuttosto che prendere atto di una sentenza del Collegio di Garanzia che riammetteva l’Entella e andare 20 squadre. E’ una cosa che non ho capito ma è passata. Io la iscrivo nella grande crisi del calcio italiano, un calcio che perde credibilità continuamente, che non riesce a risolvere i suoi problemi di fondo e che ha di fronte a sé un impegno molto gravoso per risalire la china".

Danni legati al settore giovanile?

"Il danno della retrocessione è duplice: perdi i soldi dei contributi televisivi da una parte e si devalorizza dall’altra tutto il tuo patrimonio calciatori e molti giovani che erano arrivati all’Entella perchè pensavano di stare in una società di Serie B ovviamente hanno cercato altre squadre per proseguire la loro carriera. Il terzo danno molto grave che abbiamo segnalato è quello della fermata. Fermare tutti i settori giovanili per due mesi è mezzo è stata una sofferenza incredibile perchè poi i ragazzini non capiscono la ragione per la quale non possono partecipare alle gare ufficiali. Questa è stata dura e io devo dire grazie a tutti i miei collaboratori, tutto l’ambiente, alla Colmata, all’Academy perchè tutti hanno lavorato in quei mesi per tenere salda la barra e tenere in piedi la baracca".