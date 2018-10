Entella, Il Secolo XIX: "La grande rabbia della Virtus"

Nessuna novità in positivo per la Virtus Entella, che attende ancora di poter giocare in Serie B come stabilito dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. La discussione del ricorso al TAR è slittata ancora e l'edizione locale odierna de Il Secolo XIX titola: "La grande rabbia dell'Entella unisce società, calciatori e tifosi. Lettera aperta di capitan Nizzetto: «Una vicenda assurda che sta penalizzando un po' tutti noi». «Vogliamo normalità: non chiediamo altro che poter fare il nostro lavoro e scendere in campo»".