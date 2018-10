Entella, Il Secolo XIX: "Paralizzare la squadra è una vergogna"

"Entella, altro rinvio del giudizio al Tar. Avanti di questo passo non giocherà più". Il Secolo XIX, quotidiano ligure che segue le sorti del team di Chiavari, titola così sull'ennesimo rinvio relativo alla riammissione in B del team di patron Gozzi. Proprio il presidente ieri ha detto: "L'atteggiamento della Federazione è paradossale". L'avvocato Chiti, invece, ha aggiunto: "Dilatano i tempi all'infinito". "C'è da piangere, perché paralizzare una squadra e impedire a dei lavoratori di lavorare è una vergogna senza logica", aggiunge il giornale in edicola.