Entella, il sindaco di Chiavari scrive al ministro Giorgetti

Per riportare la Virtus Entella in Serie B scende in campo anche la politica. Precisamente il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua, che ha inviato la seguente lettera a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario del governo Conte con delega allo Sport:

On.le Ministro,

come sicuramente noto alla S.V., la Società Virtus Entella - unica società sportiva professionistica vanto della Città di Chiavari - vede, dopo una lunga battaglia, finalmente riconosciuto il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie B, in forza della chiara decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.

Una sentenza definitiva del massimo Organo di giustizia sportiva, suffragata da motivazioni inappellabili.

Eppure in queste ore tutta la cittadinanza sta assistendo ad un silenzio inspiegabile da parte di FIGC e Lega di Serie B.

Per questo chiedo, in rappresentanza dell'intera comunità alla Signoria Vostra Illustrissima di vigilare con attenzione affinché venga ripristinata la legalità e la FIGC e Lega Serie B diano doverosa esecuzione della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.

Anche i tempi per l'assunzione dei provvedimenti sono di estrema importanza ove si consideri che tutte le partite della Virtus Entella per il campionato di Lega Pro Girone A sono state sospese.

Infatti la situazione di incertezza reca un danno insopportabile alla Società ed è incomprensibile per la Città schierata senza riserve al fianco della squadra.

In rappresentanza dei cittadini di Chiavari posso affermare che, in un calcio pericolosamente alla deriva, deve tornare ed affermarsi con forza il rispetto delle regole sportive e federali.

Sono certo della sensibilità della S.V. sull'argomento e del fatto che verrà compiuto ogni atto idoneo a riportare nell'alveo della legalità coloro che intendessero discostarsene.

Con ossequio,

Il Sindaco, Dott. Marco Di Capua