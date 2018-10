Entella, in attesa di conoscere il futuro battuto il Genoa in amichevole

In attesa di sapere, nel giro delle prossime ore, quale sarà il proprio destino, ancora a metà fra Serie B e Serie C, l'Entella si è tolta una piccola soddisfazione. Nell'amichevole organizzata oggi al 'Signorini', centro sportivo del Genoa, i Diavoli neri di Roberto Boscaglia hanno battuto la formazione di Ivan Juric per 2-1. Grifone avanti con Mazzitelli e rimonta della squadra di Chiavari con un'autorete di Zukanovic e bellissimo gol di Caturano.