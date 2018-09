Entella, la nota del club: "Ricorso della B privo di fondamento"

© foto di Luca Sanguinetti

A fronte del ricorso presentato dalla Lega di Serie B contro la riammissione della Virtus Entella, arriva la dura reazione del club ligure attraverso una nota:

"Riteniamo il ricorso privo di fondamento e siamo stupiti di come la Lega di serie B voglia mantenere un torneo zoppo, tenuto conto che molti presidenti ci hanno manifestato apertamente il proprio assenso ad un format a 20 squadre che renderebbe regolare il campionato e alcuni lo hanno messo per iscritto in una lettera inviata al presidente Balata. Ci chiediamo il motivo di questa presa di posizione che evidenzia un caso unico nel nostro calcio: un organo sportivo che ricorre contro una sentenza del Coni.

Andremo avanti nella battaglia, sostenendo le nostre buone ragioni davanti al Tar, chiedendo, intanto, alla Figc di rendere esecutiva la decisione del collegio di garanzia”.