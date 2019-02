Entella, la nuova classifica marcatori sorride a Mota Carvalho

Fonte: TuttoC.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Che l'esclusione del Pro Piacenza avesse cambiato la classifica marcatori del Girone A era cosa nota, ma la stessa ha subito ulteriori e sensibili variazioni ieri, quando si sono giocati alcuni dei recuperi delle tante gare da dover ancora disputare.

Uno dei match è stato quello che ha contrapposto l'Entella alla Pistoiese, recupero della 5^ giornata, con la formazione ligure che ha battuto gli orange per 3-1, grazie alla rete di Chiosa ma, soprattutto alla doppietta di Dany Mota Carvalho, che ha fatto un decisivo salto nella classifica cannonieri: i suoi gol complessivi sono 11, 4 in meno a Tavano della Carrarese, solo in vetta, e come il portoghese nessuno ha fatto.

Ricordiamo infatti che sarebbero stati 17 i gol di Tavano e 12 quelli del suo compagno di squadra Caccavallo, ma entrambi avevano segnato una doppietta all'escluso Pro Piacenza: gol annullati, come le gara. I due scendono pertanto a 15 e 10 reti, e Mota Carvalho ne approfitta. Un duello a distanza sempre più appassionante.

15 reti: Tavano (Carrarese; 3 rig.)

11 reti: Mota Carvalho (Entella; 1 rig.)

10 reti: Caccavallo (Carrarese; 2 rig.), Cacia (Novara; 4 rig.), Martignago (Albissola; 4 rig.)

9 reti: Brunori (Arezzo), Gliozzi (Robur Siena; 3 rig.), Le Noci (Pro Patria; 3 rig.), Morra (Pro Vercelli; 1 rig.)

8 reti: Cutolo (Arezzo; 2 rig.), Eusepi (Novara), Gucci (Pro Patria), Luperini (Pistoiese; 3 rig.), Pesenti (Piacenza/Pisa; 2 rig.), Ragatzu (Olbia; 4 rig.), Rolando (Gozzano/Arezzo; 4 rig.)