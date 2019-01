Entella, Mancosu: "Qui per Boscaglia. Contro la Roma per la storia"

© foto di Federico De Luca

Da EntellaTube arrivano le prime parole da calciatore dell'Entella di Matteo Mancosu, attaccante appena arrivato a Chiavari dal Montreal Impact: "Prime sensazioni sono positive. La società è molto preparata, lo staff e la squadra che lavorano per un unico obiettivo. Io devo pensare a calarmi nella nuova realtà per raggiungere l'obiettivo che tutti conosciamo. Quanto è stata importante la presenza di Boscaglia a Chiavari? E' stato un fattore importante perché con lui a Trapani ho fatto grandi cose. Spero di ripetere quello che abbiamo fatto in Sicilia. La sfida contro la Roma in Coppa Italia? Ho visto la gara col Genoa e ho fatto il tifo come se fossi già un giocatore dell'Entella. Adesso dovremo pensare a vivere una pagina storica per questo club. Nizzetto? Con Luca sono stato benissimo a Trapani e in questi giorni siamo sempre insieme in attesa che trovi casa".