Entella, Mota Carvalho al centro del mercato. Ma l'intenzione è trattenerlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Virtus Entella si gode un altro giovane di sicuro avvenire come Dany Mota Carvalho, grande protagonista del ritorno in Serie B con 12 reti in 35 gare di campionato. Il classe ‘98 con le sue prestazioni ha attratto l’interesse di diversi club di Serie A (Udinese e Fiorentina su tutte) e dall’estero (Inghilterra e Spagna) con la società ligure che ora deve decidere cosa fare: tenerlo un altro anno per farlo crescere ancora e monetizzare in maniera più importante fra un anno o cederlo subito. Secondo Il Secolo XIX l’Entella propende per la prima soluzione, memore anche della cessione di Niccolò Zaniolo all’Inter che, se ritardata di un anno, avrebbe potuto portare maggiori risorse nelle casse della società di patron Gozzi. Se però dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile la volontà dell’Entella potrebbe vacillare e il numero 7 biancoceleste potrebbe spiccare il volo verso una piazza più grande.