Entella, Paroni: "C’è voglia di fare un campionato importante"

Fonte: Tuttoentella.com

Il portiere biancoceleste Andrea Paroni è intervenuto sulle frequenze di RVS nel corso della trasmissione "L'Orso in campo". Fra i temi trattati anche quello della situazione vissuta dalla squadra chiavarese:

"Tutti conoscete la nostra situazione ed abbiamo cominciato il nostro campionato solo qualche settimana fa. C’è voglia di campo e di fare un campionato importante. La gara di domani? Mi aspetto una partita difficile. Dalla prima giornata abbiamo trovato difficoltà oggettive, rappresentate da squadre ben messe in campo, che sanno chiudere gli spazi e mettono in difficoltà. Sappiamo di non dover essere presuntuosi e di affrontare una squadra come l’Alessandria che, seppur ringiovanita, negli ultimi anni si è rivelata squadra importante per la categoria. Ma noi vogliamo far bene".